  • 01 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.805
    EURO 4.638
  • BIST 118950.76
    ALTIN 160.972
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Emine Erdoğan'dan, Moritanya'da Maarif Okulu'na ziyaret

Emine Erdoğan'dan, Moritanya'da Maarif Okulu'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Moritanya'da faaliyet gösteren Maarif Vakfı Kız Okulu'nu ziyaret etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Emine Erdoğandan, Moritanyada Maarif Okuluna ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Afrika turuna eşlik eden Emine Erdoğan, Moritanya ziyaretinin ilk durağında kadın halı dokuma kooperatifine ziyarette bulundu.

Moritanyalı kadınların sevgi gösterileriyle karşıladığı Emine Erdoğan, daha sonra Moritanya'da faaliyet gösteren Maarif Vakfı Kız Okulu'na gitti.

Burada öğrencilere hitap eden Emine Erdoğan, Maarif Vakfı Okulları'nın Afrika'nın parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Türkiye-Moritanya ilişkilerini güçlendirecek bu eğitim yatırımının başarılı olmasını dileyen Emine Erdoğan, mezun olan öğrencilerin üniversite hayatlarına Türkiye'de devam edebileceklerini ifade etti.

Programda, Maarif Vakfı öğrencileri gösteri sundu, şair Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiirini okudu.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye maarif vakfı, Emine Erdoğan, moritanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER