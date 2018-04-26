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Buradasınız : » » Emekli polis memuru, seri katil olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

Emekli polis memuru, seri katil olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 72 yaşındaki Joseph James DeAngelo adlı eski bir polis, seri katil olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

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Emekli polis memuru, seri katil olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

Yetkililer, Sacramento kentinde gözaltına alınan DeAngelo'nun, 1970 ve 1980'lerde Kaliforniya'da 12 kişiyi öldüren, 51 kişiye tecavüz eden ve 120'den fazla evi soyan "Golden State katili" lakaplı kişi olduğundan şüpheleniyor. 

ABD medyası o dönem bu suçları işleyen kişiye "Golden State katili" lakabını takmıştı.

DeAngelo'nun bazı DNA kanıtlarının eşleşmesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 2 yıl önce şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacaklara 50 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı.

Tutuklanıp yargılanması halinde savcılar DeAngelo hakkında idam cezası isteyebilir.

Kaynak: Reuters

Etiketler: seri katil, gözaltı, eski polis, abd
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