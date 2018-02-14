Elysee Sarayı'na artık gazeteci alınmayacak

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Elysee Sarayı'nda hizmet veren basın merkezinin kapatılacağı açıklandı.

Açıklamada, sarayın ana binası içerisinde bulunan basın merkezinin kapatılacağı ve gazetecilere yönelik yeni bir merkezin Elysee yakınlarındaki bir sokakta hizmete gireceği belirtildi.

Yaz aylarına kadar gerçekleşecek taşınma sonrası, saraya akredite olan gazetecilerin çalışmalarını yeni merkezden sürdürebilecek.

Sadece 4 haber ajansının sürekli giriş izni vardı

Elysee Sarayı'ndaki basın merkezine Reuters, AFP, AP ve Bloomberg olmak üzere 4 haber ajansının çalışanlarının sürekli giriş izni bulunuyordu. Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın faaliyetlerini izlemek isteyen diğer basın mensuplarının, her ziyaret veya faaliyet için ayrı akreditasyon başvurusunda bulunması ve saatler süren giriş ve arama işlemlerini gerçekleştirmesi talep ediliyordu.

Bu arada bünyesinde France 24, TV5 Monde ve RFI gibi basın kuruluşlarını barındıran Fransız kamu yayıncısı France Medias Monde'un Başkanı Marie-Christine Saragosse'nin görevden alındığı belirtildi.

2012'den beri bu görevi yürüten Saragosse'nin, varlık bildiriminde bulunmadığı için görevden alındığı vurgulanırken, kurum çalışanlarına bir mektup gönderen Saragosse'nin önceki yıllarda talep edilen bilgileri bir form doldurarak ilettiği, yeni uygulamadan ise haberinin olmadığı ve bir anlaşmazlık ve unutkanlık sonucu ortaya çıkan ihmalden dolayı görevden alınmasının şaşkınlığını yaşadığını ifade ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA