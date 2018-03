Elon Musk'tan yeni proje: Tünel hafriyatından lego üretecek

Boring Company, tünel kazma projelerinde yerin altından çıkardığı kayalardan birbirine kenetlenebilen, lego benzeri yapı taşları üretecek.

Musk, yeni projesini Twitter'dan duyurdu.

"Boring Company'nin yeni lisanslı ürünleri yakında geliyor. Tünel kazılarından çıkan kayalardan yapılan, birbirine kenetlenen tuğlalar... Bunları gerçek boyutlarda binalar ve heykeller inşa etmek için kullanılabileceksiniz. California sismik kaya standardına uygun, yani çok sağlam ancak bir uçak kanadı lonjeronu gibi ortası boşluklu, dolayısıyla ağır değil."

