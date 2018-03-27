  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Elon Musk'tan yeni proje: Tünel hafriyatından lego üretecek

Elon Musk'tan yeni proje: Tünel hafriyatından lego üretecek

Elon Musk'ın şirketi Boring Company, gerçek boyutlarda bina ve heykeller yapılabilecek lego benzeri yapı taşlarını piyasaya sürecek.

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Elon Musktan yeni proje: Tünel hafriyatından lego üretecek

Boring Company, tünel kazma projelerinde yerin altından çıkardığı kayalardan birbirine kenetlenebilen, lego benzeri yapı taşları üretecek.

Musk, yeni projesini Twitter'dan duyurdu.

"Boring Company'nin yeni lisanslı ürünleri yakında geliyor. Tünel kazılarından çıkan kayalardan yapılan, birbirine kenetlenen tuğlalar... Bunları gerçek boyutlarda binalar ve heykeller inşa etmek için kullanılabileceksiniz. California sismik kaya standardına uygun, yani çok sağlam ancak bir uçak kanadı lonjeronu gibi ortası boşluklu, dolayısıyla ağır değil." 

 

Eski Mısır temalı olacak

Musk, piyasaya sürecekleri ilk yapı setinin "eski Mısır" temalı olacağını, setin parçalarıyla piramitlerin, Sfenks'in ve Horus Tapınağı'nın yeniden inşa edilebileceğini anlattı. 

Boring Company, halihazırda yalnızca Los Angeles ve Baltimore şehirlerinde iki kısa tünel projesi yürütüyor.

Tesla şirketiyle elektrikli araçlar, SpaceX şirketiyle roket ve uzay mekiği ve SolarX şirketiyle güneş enerjisi çözümleri üreten Musk, daha önce tünel şirketi Boring Company'nin lisanslı ürünü olarak bir alev silahını piyasaya sürmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: elon musk, boring company
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