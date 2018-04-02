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Buradasınız : » » Elon Musk'tan Twitter'da 1 Nisan şakası

Elon Musk'tan Twitter'da 1 Nisan şakası

Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk, Tesla'nın iflas ettiğine dair bir haber paylaşarak takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.

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Elon Musktan Twitterda 1 Nisan şakası

23 Mart'ta yol kenarındaki bariyerlere çarpıp alev alan ve bir kişinin ölümüne sebep olan Tesla X kazasının ardından, Tesla Otomotiv'in hisselerinde sert bir düşüş yaşanmıştı. Haberleri Twitter'dan paylaşan Elon Musk, takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.

 

Musk, kendisiyle ilgili çıkan, "Elon, bir Tesla Model 3 aracının önünde 'Teslaquilla' şişeleri tarafından çevrilmiş ve kendinden geçmiş bir halde bulundu" haberini paylaşarak, herkese mutlu yeni ay dileklerini iletti.

"Bankwupt" (İflas) yazılı bir kartonu tutarken kendi fotoğrafını paylaşan Musk, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"Ne olduğunu biz de bilmiyoruz" demişlerdi

Son kaza sonrası oluşan büyük hasar nedeniyle aracın verilerine henüz ulaşamadıklarını açıklayan Tesla yetkilileri, "Günlük verileri kurtarmak için yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Ne olduğuna dair bizim de bir bilgimiz yok. Daha önce Model X'in böyle bir hasar seviyesine ulaştığını hiç görmedik" demişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: twitter, tesla, elon musk, 1 nisan, 1 nisan şakası
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