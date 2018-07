Elon Musk'tan Taylandlı mahsur çocuklara yardım eli

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in patronu Elon Musk, Tayland'da 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin mahsur kaldığı mağara kompleksini ziyaret etti.

Musk, kişisel Twitter hesabında kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü mağaradan fotoğraflar paylaştığı mesajında, SpaceX mühendislerinin çocukların suyla kaplı geçit ve galerilerden güvenle çıkarılabilmesi için tasarladığı su altı kapsülünü yetkililere teslim ettiklerini söyledi.

Musk, mesajında "3. No'lu mağaradan yeni döndüm. Mini-denizaltıyı ihtiyaç duyulması halinde hizmete hazır. Roket parçalarından yapıldı ve çocukların futbol takımının adı olan Wild Boar (yaban domuzu) adı verildi. Gelecekte ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı bunu burada bırakacağız. Tayland çok güzel." dedi.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT