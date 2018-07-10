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Elon Musk'tan Taylandlı mahsur çocuklara yardım eli

Elon Musk, Tayland'da 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin mahsur kaldığı mağarayı ziyaret ederek, tasarlattığı su altı kapsülünü yetkililere teslim etti.

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Elon Musktan Taylandlı mahsur çocuklara yardım eli

Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in patronu Elon Musk, Tayland'da 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin mahsur kaldığı mağara kompleksini ziyaret etti.

Musk, kişisel Twitter hesabında kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü mağaradan fotoğraflar paylaştığı mesajında, SpaceX mühendislerinin çocukların suyla kaplı geçit ve galerilerden güvenle çıkarılabilmesi için tasarladığı su altı kapsülünü yetkililere teslim ettiklerini söyledi.

Musk, mesajında "3. No'lu mağaradan yeni döndüm. Mini-denizaltıyı ihtiyaç duyulması halinde hizmete hazır. Roket parçalarından yapıldı ve çocukların futbol takımının adı olan Wild Boar (yaban domuzu) adı verildi. Gelecekte ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı bunu burada bırakacağız. Tayland çok güzel." dedi.


 

23 Haziran'dan beri mağarada mahsurlar

Kurtarma ekipleri beklenen yağışlarla mağaradaki su seviyesinin artması ihtimaline karşı pazar günü acil bir kurtarma operasyonuna başlamış, operasyonun ilk 2 gününde 8 çocuk dışarıya çıkarılmıştı.

11 ila 16 yaşlarında 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

Kaynak: AA

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