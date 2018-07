Elon Musk'tan Tayland'da mahsur kalan çocuklara yardım

ABD'li uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX firmasının kurucusu ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SpaceX mühendislerinin 7 Temmuz'da Tayland'a gitmek için yola çıkacağını ve kurtarma çalışmalarında Tayland hükümetine yardım edeceklerini açıkladı.

Inflatable tubes & pods being made out of Kevlar for better abrasion resistance. A SpaceX engineer happens to be in Thailand & is headed there now. Could one of the divers DM me? Need approx contour of most difficult sections for tube fab.