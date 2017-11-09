  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Elon Musk'ın Anıtkabir paylaşımına Madonna'dan yorum

Elon Musk'ın Anıtkabir paylaşımına Madonna'dan yorum

Elon Musk Anıtkabir ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu. Musk'ın paylaşımlarından birine Madonna'nın yaptığı yorum çok ilgi çekti.

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Elon Muskın Anıtkabir paylaşımına Madonnadan yorum

9-10 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Global SatShow için Türkiye'ye gelen Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Ziyareti kapsamında Anıtkabir'i gelen dünyaca ünlü iş adamı, elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Anıtkabir'den görüntüler paylaştı.

Musk, paylaştığı fotoğrafın altına ise “Çiçek koydum. Üç kırık kaburga, delik akciğer ve o yine de savaştı” yazdı.

Musk'un Atatürk paylaşımına Madonna'nın yorumu ise sosyal mecralarda büyük yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna paylaşıma ''Benim teslam ne oldu' yorumu yaptı.

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