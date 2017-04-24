ELN'nin elindeki Rus rehine kaçtı

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesinde, yaklaşık 6 aydır Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) elinde bulunan bir Rus vatandaşının örgütten kaçtığı bildirildi.

ELN tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ermeni asıllı Rus rehinenin, örgüt militanlarından birinin silahını ele geçirdiği, çıkan çatışmanın ardından yaralı halde kaçmayı başardığı belirtildi. Açıklamada militanların da ağır yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, serbest bırakılmak üzere yola çıkarıldığı iddia edilden Rus rehinenin, geçen yıl 5 Kasım'da, "uluslararası pazarlarda satmak için zehirli kurbağa topladığı" gerekçesiyle kaçırıldığı ifade edildi.

Aynı bölgede başka bir Rus bulundu

Bu arada yine Choco yönetim bölgesine bağlı Litoral de San Juan kentinde güvenlik güçleri tarafından başka bir Rus vatandaşı bulundu.

Kolombiyalı gazeteci Salud Hernandez Mora'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, sadece Rusça bildiğini söyleyen Sergei Donets isimli Rus vatandaşı, bölgede görev yapan askerler tarafından bulundu. Askerlerin yiyecek verdiği Donets, daha sonra bölgeye en yakın Göçmenlik İdaresine teslim edildi.

Mora, "Sadece Rusça bilen birinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığının yapıldığı, ELN ve paramiliter grupların varlık gösterdiği bir yerde bulunması çok garip." ifadesini kullandı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki barış görüşmeleri, 7 Şubat'ta Ekvador'un başkenti Quito'daki Cashapamba Cizvit Merkezinde yapılan törenle başlamıştı. Görüşmeler devam ederken Kolombiya'daki saldırılarını ve rehin alma eylemlerini devam ettiren ELN, barış görüşmelerinin daha kolay yürümesi için bu eylemlerinden vazgeçmesine yönelik çağrılara olumlu cevap vermiyor.

ELN'nin saldırıları dolayısıyla yavaş ilerleyen görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyor. İlk turu, 6 Nisan'da sona eren görüşmelerin ardından taraflar, belirlenecek bir pilot bölgede mayın temizleme çalışmalarının yapılacağını ilan etmişti.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.