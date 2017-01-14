Elmar Memmedyarov'dan Çavuşoğluna kutlama mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,Elmar Memmedyarov mesajında, Türkiye ve Azerbeycan'ın çok büyük yollar katettiğini ve ikili ilişkilerde iyi yerlere geldiğini söyledi.

Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi kederimizdir", Haydar Aliyev'in "Bir millet iki devlet" sözlerine atıfta bulunan Memmedyarov, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarıyla geliştirilen yüksek düzeyli stratejik ortaklık ilişkileri, halklarımız arasındaki tarihi kardeşlik bağları, uluslararası ve bölgesel kurumlarda birbirimize verdiğimiz destek, uluslararası projelerin gerçekleştirilmesindeki ortak çabalarımız, halklarımızın refahına, bölgede barış, istikrar ve terakkinin temin edilmesine hizmet ediyor."

14 Ocak 1992'de Azerbaycan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisine dair protokol imzalanmış, aynı gün Bakü'deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Büyükelçiliğe dönüştürülmüştü.