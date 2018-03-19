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Buradasınız : » » Eliakim kasırgası 17 can aldı, binlerce kişi evinden oldu

Eliakim kasırgası 17 can aldı, binlerce kişi evinden oldu

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da, tropikal Eliakim kasırgasında 17 kişi hayatını kaybetti, 6 bin kişi evsiz kaldı.

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Eliakim kasırgası 17 can aldı, binlerce kişi evinden oldu

Madagaskar'da özellikle kuzey bölgesini etkileyen, sel ve su baskınlarına yol açan Eliakim kasırgası, güneydoğu istikametine doğru saatte 130 ila 150 kilometre hızla ilerliyor.

Vatandaşlara, şiddetli rüzgarlar ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kasırga nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 6 bin kişi de evsiz kaldı. 

Kasırga birçok ev ve iş yerinde de hasara neden oldu.

Eliakim kasırgası Reunion'a doğru ilerliyor

Kasırganın Madagaskar'ın ardından ülkenin doğusundaki ada ülkesi Reunion'u da etkilemesi bekleniyor.

Adaya doğru ilerleyen kasırganın Madagaskar'daki kadar etkili olmayacağı tahmin ediliyor.

Ada ülkesi Madagaskar, yılın bu dönemlerinde tropikal fırtına ve yağışlar nedeniyle ciddi zarara uğruyor.

Kaynak: AA

Etiketler: su baskınları, sel, madagaskar, Eliakim kasırgası, Doğu Afrika
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