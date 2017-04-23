Filistinli Mülteciler Halk Komitesinin çağrısıyla kentteki UNRWA binası önünde toplanan göstericiler, "Elektrik bizim de hakkımız", "UNRWA'dan mültecilerin taleplerine karşılık vermesini istiyoruz", "Neden bizim evlerimiz karanlık UNRWA ise aydınlık" yazılı dövizler taşıdı.

Komite Koordinatörü Halil es-Saidi, gösteride yaptığı konuşmada, "Mültecilerin yaşadığı bölgelerde yaşanan elektrik sıkıntısından UNRWA sorumludur. Bu krizin bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi.

Saidi, elektrik kesintisi nedeniyle hastane gibi yerlerde ortaya çıkacak sorunlardan da UNRWA'nın sorumlu olacağını belirterek, BM kuruluşunu Filistinli mültecilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin geçen hafta durduğunu açıklamıştı. Böylece bölgedeki elektrik sıkıntısı iyice büyüdü.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin şu an yalnızca 152 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken Gazze'deki santralden 60 megavat elektrik elde edilebiliyordu.