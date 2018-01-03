  • 03 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.766
    EURO 4.528
  • BIST 116052.15
    ALTIN 159.262
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eleanor kasırgası Avrupa'da hayatı felç etti: 1 ölü, 15 yaralı

Eleanor kasırgası Avrupa'da hayatı felç etti: 1 ölü, 15 yaralı

Avrupa'da hayatı durma noktasına getiren Eleanor kasırgası nedeniyle Fransa'da 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Avrupa'yı vuran Eleanor kasırgası, Fransa’da bir kişinin hayatını kaybetmesine 15 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Fransa’da 36 bölgenin turuncu alarma geçmesine sebep olan kasırga ülke genelinde hayatı felç etti.

Kasırga, ağaçların devrilmesine çatıların yıkılmasına neden oldu. Bir kişi hayatını kaybederken ağır 15 kişi de yaralandı.

Ülkede maddi hasara da yol açan kasırga, evleri kış gününde elektriksiz bıraktı.

Elektrik dağıtım ağı Enedis, 225 bin evin elektriksiz kaldığını ve 2 bin 500 görevlinin bu evlere elektriğin tekrar ulaştırılması için çalışmalara başladığını açıkladı.

Paris'in kuzeyindeki Charles de Gaulle Havalimanı'nda, birçok uçuşta gecikmeler yaşandı.

Paris'te rüzgarın saatteki hızının 140 kilometreye ulaşmasından dolayı kentin önemli sembollerinden Eyfel Kulesi ziyaretçilere kapatıldı.

Ülkede parklar ve kamuya açık birçok alan geçici süreliğine kapatıldı. 

Öte yandan, İngiltere ve İrlanda'da da etkili olan kasırga ve şiddetli yağış nedeniyle 24 bin eve elektrik verilemezken, devrilen ağaçlar yolları kapattı. 

Kasırga Hollanda'da etkili oluyor. Yalnızca Şipol havalimanında iptal edilen uçuş sayısı 250'yi aştı. 

Kaynak: İHA/TRT Haber

Etiketler: fransa kasırga, Eleanor kasırgası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER