Eleanor kasırgası Avrupa'da hayatı felç etti: 1 ölü, 15 yaralı

Avrupa'yı vuran Eleanor kasırgası, Fransa’da bir kişinin hayatını kaybetmesine 15 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Fransa’da 36 bölgenin turuncu alarma geçmesine sebep olan kasırga ülke genelinde hayatı felç etti.

Kasırga, ağaçların devrilmesine çatıların yıkılmasına neden oldu. Bir kişi hayatını kaybederken ağır 15 kişi de yaralandı.

Ülkede maddi hasara da yol açan kasırga, evleri kış gününde elektriksiz bıraktı.

Elektrik dağıtım ağı Enedis, 225 bin evin elektriksiz kaldığını ve 2 bin 500 görevlinin bu evlere elektriğin tekrar ulaştırılması için çalışmalara başladığını açıkladı.

Paris'in kuzeyindeki Charles de Gaulle Havalimanı'nda, birçok uçuşta gecikmeler yaşandı.

Paris'te rüzgarın saatteki hızının 140 kilometreye ulaşmasından dolayı kentin önemli sembollerinden Eyfel Kulesi ziyaretçilere kapatıldı.

Ülkede parklar ve kamuya açık birçok alan geçici süreliğine kapatıldı.

Öte yandan, İngiltere ve İrlanda'da da etkili olan kasırga ve şiddetli yağış nedeniyle 24 bin eve elektrik verilemezken, devrilen ağaçlar yolları kapattı.

Kasırga Hollanda'da da etkili oluyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda iptal edilen uçuş sayısı 250'yi aştı.

Bunun yanı sıra kara yollar, demir yolları ulaşımında da aksama yaşanıyor.

Hollanda Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, suların yükselmesinden dolayı ülkede ilk defa en büyük beş barajın kapatıldığı belirtildi.

Acil yardım servislerine fırtına ve taşkınlar nedeniyle yaklaşık bin çağrı bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA/TRT Haber