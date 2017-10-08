El-Kaide militanlarının bulunduğu araç İHA ile vuruldu

Yemen'in Marib kentinde ABD'ye ait olduğu iddia edilen insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda El-Kaide'ye mensup 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, içinde El-Kaide militanlarının bulunduğu bir araç seyir halindeyken İHA ile vuruldu. Saldırıda 5 militanın öldüğü belirtildi.

ABD veya Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD, son dönemde Yemen'in Şebva, Ebyen ve Beyda illerinde bulunan El-Kaide hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor