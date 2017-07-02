  • 02 TEMMUZ 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » El Cezire eski çalışanının BAE'den para aldığı iddiası

El Cezire eski çalışanının BAE'den para aldığı iddiası

El Cezire'de çalışırken hapse atılan ve daha sonra eski kanalı aleyhine 100 milyon dolar tazminat davası açan Fehmi'nin, dava sürecinden önce BAE'den para aldığı iddia edildi.

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El Cezire eski çalışanının BAEden para aldığı iddiası

Katar'a ait El Cezire kanalının Mısır bürosunda çalışırken hapse atılan ve daha sonra eski kanalı aleyhine 100 milyon dolar tazminat davası açan Muhammed Fehmi'nin, hukuki süreci başlatmadan önce Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) 250 bin dolar aldığı iddia edildi.

Amerikan New York Times gazetesinde David Kirkpatrick imzasıyla yayımlanan habere göre Fehmi'nin BAE'de 250 bin dolar aldıktan sonra Katar ve El Cezire aleyhine tazminat davası açma sürecini başlattığı bildirildi.

Haberde Fehmi'ye ait e-posta yazışmalarının Katar lehine çalışan kişiler tarafından hacklendiği ve Fehmi ile BAE arasındaki para trafiğinin bu sayede ortaya çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu yazışmalara göre Fehmi'nin El Cezire'ye dava açmadan önce BAE'li kıdemli bir yetkiliden 250 bin dolar aldığı ve bu parayla dava sürecini başlattığı kaydedildi.

Washington'da basın toplantısı düzenlemişti

El Cezire kanalı aleyhine tazminat davası açan iki eski çalışan Muhammed Fehmi ile Muhammed Fevzi, geçen hafta ABD'nin başkenti Washington'da düzenledikleri basın toplantısında "Katar'ın teröre destek veren bir ülke olduğunu" iddia etmişlerdi.

Basın toplantısında "Katar'ın teröre destek veren bir ülke olduğunu" ve "El Cezire'nin hem Hamas hem de Müslüman Kardeşler'le yakın ilişkili olduğunu" iddia eden iki eski El Cezire çalışanı, BAE dahil herhangi bir Körfez ülkesi temsilcisiyle ilişkileri olup olmadığı sorusuna "hayır" cevabını vermişti.

Bazı Arap ülkeleriyle Katar arasında devam eden krizin başında Doha yönetimi, hem bölge ülkeleri hem de ABD tarafından teröre destek vermekle suçlanmış, Katar ise bu iddiaları tümüyle reddetmişti. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Etiketler: al jazeera, El Cezire, muhammed fehmi, BAE
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