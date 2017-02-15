'El Bab'da DEAŞ'la sokak savaşındayız'

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Udey Ebu Ali, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nın El Bab ayağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şu anda El Bab'da DEAŞ'la sokak savaşı içindeyiz." diyen Ebu Ali, kent merkezine hakim Şeyh Akil Tepesi ile birçok stratejik noktayı ele geçirdiklerini söyledi.

Ebu Ali, operasyonlar sırasında Türk askerleriyle çevirmenler vasıtasıyla iletişim kurduklarını belirterek, "Türk ordusu, onlara verdiğimiz DEAŞ hedeflerine ait koordinatları vuruyor." ifadesini kullandı.

Diğer bir ÖSO komutanı Marvan el-Hadi de, El Bab'ı kısa sürede özgürleştirmeyi umduklarını belirterek şunları aktardı:

"Kent merkezinin kenar mahallelerinde bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Örgüt, muhaliflerin olduğu yerlere bombalı saldırılarda bulunuyor. El Bab'da bomba yüklü araçlardan sonra karşılaştığımız zorlukların başında örgütün döşediği mayın ve patlayıcılar geliyor. Bu da içeride işimizi zorlaştırıyor. Bu nedenle operasyonlar kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. DEAŞ'ın bombalı eylemleri ile patlayıcılarına rağmen ilçede ilerleyişimiz devam ediyor."

ÖSO, halihazırda kuzey, batı ve doğudan kuşattığı El Bab ilçe merkezinin yaklaşık yüzde 40'ını kontrol ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için El Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerleyişi 35,1 kilometre derinliğe ulaşmış bulunuyor. AA