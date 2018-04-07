El Bab'da bombalı saldırı: 8 ölü, 20 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab ilçe merkezindeki Büyük Cami yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti.

Halep'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ammar Selmo, saldırı sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği ve 20 sivilin de yaralandığını belirtti.

Selmo, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Olay yerine intikal eden Beyaz Baretliler ekibi, patlama sonucu çıkan yangına müdahale etti, güvenlik güçleri de bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçe merkezinde, geçen ay, polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil ölmüş, 5 sivil yaralanmıştı.

Bab ilçesi TSK ve ÖSO tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı.

Kaynak: AA