  • 05 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.676
    EURO 5.473
  • BIST 97230.07
    ALTIN 188.715
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ekvator Ginesi'nde tüm siyasi mahkumlara af

Ekvator Ginesi'nde tüm siyasi mahkumlara af

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nde Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema, siyasi suç işlediği gerekçesiyle mahkum edilen tüm vatandaşlar için genel af ilan etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ekvator Ginesinde tüm siyasi mahkumlara af

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nde Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema'nın tüm siyasi mahkumlar için genel af çıkardığı bildirildi.

Ulusal televizyon kanalında yayımlanan Devlet Başkanlığı kararnamesinde Nguema, "Mahkemeler tarafından faaliyetlerinde siyasi suç işledikleri gerekçesiyle mahkum edilen tüm vatandaşlarım için genel af çıkarıyorum." ifadesini kullandı.

Kararname, ülkede siyasi haklarından mahrum edilmiş kişileri de kapsıyor.

Ekvator Ginesi'nde şubat ayında yerel mahkeme ana muhalefet Kalkınma İçin Halk Partisini (KHP) kapatmış ve partinin seçilmiş tek milletvekilinin de aralarında olduğu 21 üyesine 30 yıla varan hapis cezaları vermişti. Anayasa Mahkemesi, karara yapılan itirazı reddetmişti.

KHP, 2017 seçimleri sürecinde toplumsal düzeni bozmak ve şiddet eylemlerine neden olmakla suçlanıyordu.

Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema 1979 yılında darbeyle yönetimi ele geçirmişti. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER