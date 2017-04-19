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Ekvador'da yeniden sayılan oylar sonucu değiştirmedi

Ekvador'da 2 Nisan'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde yapılan itiraz üzerine tekrar sayılan 1,3 milyon oy Moreno'nun galibiyetini değiştirmedi.

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Ekvadorda yeniden sayılan oylar sonucu değiştirmedi

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Juan Pablo Pozo, yaptığı açıklamada, seçimi az bir farkla kaybeden Guillermo Lasso'nun itirazı üzerine 1,3 oyun yeniden sayıldığını belirtti.

Pozo, "Yeniden sayım bitti ve ilk sonuçları teyit ettik." dedi.

Lasso, usulsüzlükler nedeniyle oyların tümünün sayılmasını talep etmiş ancak Seçim Konseyi, oyların ancak yüzde 10'unun yeniden sayılmasını kabul etmişti.

Ülkede 2 Nisan'da yapılan seçimin ikinci turunda, 19 Şubat'taki ilk turda en fazla oyu alan iktidardaki sol partinin adayı Moreno ile onu takip eden muhalif lider Lasso yarışmıştı. Moreno oyların yüzde 51'ini alarak seçimi kazanmıştı. Moreno, 24 Mayıs'ta yemin ederek devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Etiketler: Ekvador, yeniden sayılan oylar
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