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Ekvador'da Sierra Negra volkanı faaliyete geçti

UNESCO'nun dünya mirası listesinde bulunan Galapagos adalarındaki Sierra Negra yanardağı faaliyete geçti.

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Ekvador'a bağlı Isabella adasında bulunan Sierra Negra volkanı, 5.3 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu çatlaklar nedeniyle patladı.

Bin 500 metre yüksekliğindeki yanardağdan fışkıran lavlar denize doğru akmaya başladı.

Galapagos Milli Parkı yetkilileri, turistlerin yanardağın yakınlarında bulunmalarına izin verilmediğini, turistlerin adanın geri kalanını ziyaret edebileceklerini söyledi.

Son olarak 2005’te patladı

Sierra Negra volkanı, Galapagos Takımadaları’nı oluşturan 18 ana adadan en büyüğü olan İsabela’nın güneydoğu ucunda yer alıyor.

Sierra Negra yanardağı, son olarak 2005’te patladı.

Kaynak: TRT Haber

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