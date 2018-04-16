Ekvador'da eski FARC militanlarının kaçırdığı 3 kişi öldürüldü

Kolombiya basınındaki haberlere göre, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, CNN’e verdiği mülakatta, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarınca kaçırılan 3 kişinin, bu grup tarafından ülkeye getirildiğini kabul etti.

Santos, Ekvador’un El Comercio gazetesinin 2 muhabiri ve şoförünün, Kolombiya’da infaz edildiğini belirtti.

Ekvador İçişleri Bakanı Cesar Navas, daha önce yaptığı açıklamada kaçırılan kişilerin Kolombiya’ya götürüldüğünü aktarmış, Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas ise bu konuda net bilgi olmadığını söylemişti.

Öte yandan Santos, Medellin kentinde düzenlenen Amerika Kıtası Gazeteciler Topluluğu buluşmasına katıldı. Santos, burada yaptığı konuşmada, gazetecileri kaçıran grubun lideri “Guacho”nun er ya da geç adalet karşısına çıkarılacağını ifade etti.

Gazetecilerin cesetleri aranıyor

İnfaz edilen gazetecilerin cesetlerine halen ulaşılamadığını belirten Santos, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ekvador'un Esmeraldas vilayeti kırsalında 26 Mart'ta kaçırılan El Comercio gazetesinin şoförü Efrain Sagarra, foto muhabiri Raul Rivas ve muhabiri Javier Ortega'nın, bölgedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden gruplardan eski FARC militanlarınca öldürüldüğü 13 Nisan'da doğrulanmıştı.

Kaynak: AA