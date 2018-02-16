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Ekvador'da domuz gribi 3 ayda 84 can aldı

Ekvador’u son aylarda yayılan domuz gribi korkusu sardı.

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Ekvadorda domuz gribi 3 ayda 84 can aldı

Yerel basındaki haberlere göre, Ekvador Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kasım ortasından bu yana 84 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiğini, 1081 kişiye de domuz gribi teşhisi konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Carlos Duran, 2,5 milyon kişiye aşı yapıldığını ve yaklaşık 4 milyon doz aşının kullanıma hazır olduğunu belirtti.

Yetkililer, aşıların 65 yaş üstü kişilere, hamilelere, 5 yaş altındaki çocuklara ve kronik hastalığı bulunan kişilere yapıldığını kaydetti.

Aşı kampanyasının nisanda bütün ülkeyi kapsayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekvador, domuz gribi
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