Ekvador'da devlet başkanlığı seçimlerine itiraz

Seçimde 4 bin 200 oyun usulsüz kullanıldığına dair ellerinde kanıt olduğunu dile getiren Guillermo Lasso, bunların sadece şimdiye kadar bulabildikleri olduğunu bu nedenle de oyların tamamının gözden geçirilmesini istediklerini belirtti.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Juan Pablo Pozo, 5 Nisan'da oyların yüzde 99,65'inin sayıldığını, "resmi ve kesin" sonuçlara göre, iktidardaki sol partinin adayı Lenin Moreno'nun ülkenin yeni devlet başkanı olduğunu açıklamıştı. Oyların yüzde 51'ini Moreno'nun, yüzde 49'unun ise rakibi Lasso'nun aldığını belirten Pozo, tarafların sonuçlara itiraz edebileceğini hatırlatmıştı.

Moreno, 24 Mayıs'ta yemin edecek

Ekvador'da seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Lasso'nun çağrısı üzerine muhalefet destekçileri, 4 Nisan'da henüz resmiyet kazanmamış sonuçları Ulusal Seçim Konseyi binasının önünde protesto etmişti.

Ülkede 2 Nisan'da yapılan seçimin ikinci turunda, 19 Şubat'taki ilk turda en fazla oyu alan iktidardaki sol partinin adayı Moreno ile onu takip eden muhalif lider Lasso yarışmıştı.

Ekvador'da yaklaşık 13 milyon seçmenin sandık başına gittiği ilk turda Moreno oyların yüzde 39,22'sini, rakibi Lasso da yüzde 28,34'ünü almıştı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması ya da en yakın rakibine 10 puan fark atarak en az yüzde 40'a ulaşamaması nedeniyle başkanlık yarışı ikinci tura kalmıştı.

Moreno ve Lasso

Hükümetin adayı 63 yaşındaki Lenin Moreno, 1998'de uğradığı silahlı saldırıdan bu yana tekerlekli sandalye kullanıyor. Engelliler, kadınlar ve yaşlılara yönelik sosyal hakların artırılmasını vadeden Moreno, 2007-2013 yıllarında Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yardımcılığını yapmıştı. Kendisini "21. yüzyıl sosyalisti" olarak tanımlayan Correa, ilk kez 2006'da iktidara gelmiş, 2009 ve 2013'te yeniden seçilmişti.

Eski bir bankacı olan 61 yaşındaki Guillermo Lasso ise 10 yıldır aynı parti tarafından yönetilen ülkede kendisini "değişimin adayı" olarak tanımlıyor. Vaatlerini, Ekvador'da 1 milyon kişiye istihdam oluşturma, yerel ve yabancı yatırımı artırma ve suçla mücadele üzerine kuran Lasso, seçilmesi durumunda 2012'de sığınma talebinin kabul edilmesinden bu yana İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliğinde bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı elçilikten çıkaracağı sözünü vermişti.