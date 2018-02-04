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Ekvador'da cumhurbaşkanlığı referandumu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da halk, cumhurbaşkanının görev süresini iki dönemle sınırlamayı öngören referandum için sandık başında gitti.

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Ekvadorda cumhurbaşkanlığı referandumu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da referandum heyecanı yaşanıyor.

Cumhurbaşkanının görev süresini iki dönemle sınırlamayı öngören referandum aynı zamanda cumhurbaşkanının yetkilerine ilişkin düzenlemeler de içeriyor.

Seçmenler, cumhurbaşkanına ülkenin önde gelen yargı ve bürokrasi kurumlarının başına yapılan atamalarda daha fazla yetki verilmesi, yolsuzluktan yargılanan siyasilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmesinin yasaklanması ve madenciliğe kısıtlamalar getirilmesi konularında görüş bildirecek.

Devlet Başkanı Lenin Moreno ile halefi Rafael Correa arasındaki siyasi ihtilafın ürünü olan referandumla Moreno, cumhurbaşkanının görev süresini sınırlayarak, 2007-2017 arasında iki dönem görev yapmış olan Correa'nın yeniden aday olmasının önünü kesmeyi amaçlıyor.

Devlet Başkanı Moreno geçen yıl mart ayında göreve gelmesinin ardından, daha önce başkan yardımcılığını yaptığı halefi Correa ile anlaşmazlığa düşmüştü. İkisi de Sosyal demokrat PAIS İttifakı tarafından aday gösterilen siyasetçilerin arası, Moreno'nun, Correa'nın mesafeli olduğu bazı iş dünyası figürleri ve siyasiler ile yeniden ilişki kurma yönündeki attığı adımlar nedeniyle açılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekvador, Güney Amerika, cumhurbaşkanlığı referandumu, sandık
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