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Ekvador, Wikileaks'in kurucusu Assange'a vatandaşlık verdi

Ekvador, 5 yılı aşkındır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a vatandaşlık verdi.

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Ekvador, Wikileaksin kurucusu Assangea vatandaşlık verdi

Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa, talebi üzerine Assange'ın geçen ay Ekvador vatandaşlığına kabul edildiğini açıkladı.

Ekvador'un, Assange konusunda İngiltere hükümetiyle "onurlu ve adil" bir çözüm aradığını belirten Espinosa, Assange'ın güvenlik garantisi olmadan büyükelçilikten ayrılmayacağını ifade etti.

Espinosa, Assange'ın eylül ayında vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu, 12 Aralık'ta da vatandaşlık verildiğini doğruladı.

Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul etmişti.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün, Ekvador hükümetinin geçen günlerde Assange’a İngiltere’de diplomatik statü verilmesini talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini bildirmişti.

Ekvador ile bu konuda herhangi bir görüşme sürdürmediklerini belirten Sözcü, “Ekvador bu sorunun çözüm yolunun Julian Assange’ın adaletle yüzleşmek için büyükelçiliği terk etmesi olduğunu biliyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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