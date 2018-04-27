Ekonomistlere göre, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması tehlikede değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'yla (NAFTA) ilgili tutumunun ele alındığı 80 ekonomistin katıldığı anketten, 'ABD'nin anlaşmadan çekilmeyeceği' değerlendirmesi çıktı. Ekonomistlere göre en muhtemel sonuç, birkaç maddede radikal değişik yapılması olabilir.

Trump NAFTA ile tehdit etmişti

Duvar konusunda Meksika ile ortak adımlar atmaları gerektiğini, aksi halde Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) sürdürmeyeceğini belirten Trump, Meksika'dan gelen göçmen kervanlarının sonlandırılması için bir şeyler yapılması gerektiğini söylemişti.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Nisan 2018

Trump, bu hafta yaptığı açıklamada, yeni bir NAFTA'nın hızlı bir şekilde üzerinde anlaşılabileceğini belirtti. Kanada, oto endüstrisi için yeni kurallar koyma konusundaki ilerlemeyi memnuniyetle karşılarken, ticaret anlaşmasını yenilemeye yönelik müzakerelerde ana duruş noktası oldu.

NAFTA Anlaşması nedir?

ABD, Kanada ve Meksika devlet başkanları Bush, Mulroney ve Salinas tarafından 12 Ağustos 1992'de Washington'da imzalanan NAFTA Antlaşması, üye ülkeler arasındaki ticarete uygulanan gümrük vergilerini bazı istisnalar dışında sıfırlıyor.

NAFTA'nın amacı, üç ülke arasın­daki ekonomik uçurumların kapatılarak Kuzey Amerika kıtasına toplu halde ekonomik ve toplumsal istikrar kazandırabilmektir.

Kaynak: Reuters