Ekonomistlere göre, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması tehlikede değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'yla (NAFTA) ilgili tutumunun ele alındığı 80 ekonomistin katıldığı anketten, 'ABD'nin anlaşmadan çekilmeyeceği' değerlendirmesi çıktı. Ekonomistlere göre en muhtemel sonuç, birkaç maddede radikal değişik yapılması olabilir.

Trump NAFTA ile tehdit etmişti

Duvar konusunda Meksika ile ortak adımlar atmaları gerektiğini, aksi halde Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) sürdürmeyeceğini belirten Trump, Meksika'dan gelen göçmen kervanlarının sonlandırılması için bir şeyler yapılması gerektiğini söylemişti.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.