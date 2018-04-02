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Buradasınız : » » "Ejderha Işıkları" ABD'yi renklendirdi

"Ejderha Işıkları" ABD'yi renklendirdi

ABD’nin Chicago kentinde, "Çin” temalı ışık şovu renkli görüntüler oluşturdu.

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&quot;Ejderha Işıkları&quot; ABDyi renklendirdi

Çin’in modern ve antik kültürünün konu alındığı “Ejderha Işıkları" adlı ışık şovu, ABD’nin Chicago kentinde sergilendi.

Dünyanın birçok noktasında da sergilenen şov kapsamında, Soldier Field Stadyumu’nun garajında Terra-Cotta Ordusu, ejderha, panda, deniz hayvanları ve çiçek temalı yaklaşık 40 ışıklı kompozisyon meraklılarıyla buluştu.

Uzunlukları 60 metreyi aşan ışık heykellerin yanı sıra akrobasi, dans gösterileri ve Çin mutfağıyla renklenen şov, soğuk havaya rağmen ilgi görüyor.

Bilet fiyatlarının çocuklar için 13, yetişkinler için 20 dolardan başladığı şov, 6 Mayıs’a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ışık şov, ejderha ışıkları, Chicago, abd
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