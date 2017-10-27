Ejder Yalçın zırhlısı Özbekistan'da üretilecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti kapsamında, iki ülke şirketleri arasında savunma sanayisi alanında önemli iş birliğine gidildi.

İmzalanan mutabakat muhtırasına göre, Nurol Makina ile UzAuto 1000 adet Ejder Yalçın zırhlısını Özbekistan'da ortak üretecek. Mutabakat, 24 adetlik hazır alımı ve 3. ülkelere satışı da kapsıyor. Ayrıca ileride başka araç modellerinde de üretim söz konusu olabilecek.

Nurol Makina, tercih sürecinde, fiyat avantajına sahip Rus ve Çinli rakipleriyle yarıştı. Ejder Yalçın zırhlısıyla rakiplerini geride bırakan Nurol Makina, uluslararası pazarlardaki iddiasını ortaya koydu.

Askeri birliklerle güvenlik güçlerinin meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla üretilen araç, 2014'te hizmet vermeye başladı.

Yenilenen ve geliştirilen Ejder Yalçın II'nin teslimatları 2016'da gerçekleştirilirken, aynı yıl aracın yeni versiyonu Ejder Yalçın III'ün üretimi tamamlandı.

Geçen sürede iç güvenlikte sayıları hızla artan Ejder Yalçın araçları, yurt dışında da ilgi görmeye başladı. İlk ihracat başarısını bu yıl yakalayan aracın yurt dışındaki ilk alıcısı Tunus oldu.