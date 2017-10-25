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Buradasınız : » » Einstein'ın bahşiş yerine verdiği not 1,5 milyon dolar

Einstein'ın bahşiş yerine verdiği not 1,5 milyon dolar

Einstein'ın 1922'de Japonya'da bir kuryeye bahşiş yerine verdiği iki not, Kudüs'te yapılan açık artırmada satışa sunuldu.

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Einsteinın bahşiş yerine verdiği not 1,5 milyon dolar
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Fizik dehası Albert Einstein'ın 1922'de Japonya'da bir kuryeye bahşiş yerine verdiği, mutluluğu tarif eden not, Kudüs'te yapılan açık artırmada 1,56 milyon dolara (yaklaşık 5,82 milyon lira) satıldı.

Winners Müzayede Evi'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Einstein, Ekim 1922'de akademik amaçlarla Japonya'ya giderken 1921 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandığını öğrendi.

Seyahatine devam etme kararı alan bilim adamı, Tokyo'da kaldığı Imperial Otel'de duygu ve düşüncelerini kağıda döktü.

"İrade varsa bir yol da vardır"

Otel odasına bir mesaj getiren kuryeye bahşiş verecek para bulamadığı için bu iki kağıdı veren Einstein, kuryeden bu notları saklamasını, gelecekteki değerlerinin standart bir bahşişten çok daha fazla olacağını söyledi.

Almanca "Sakin ve mütevazı bir yaşam, başarı peşinde koşmanın neden olduğu daimi huzursuzluktan çok daha fazla mutluluk getirir." yazılı ilk not, 1,56 milyon dolara (yaklaşık 5,82 milyon lira) satıldı. Nota, 5 bin ila 8 bin dolar değer biçilmişti.

Müzayede evi tarafından 4 ila 6 bin dolar değer biçilen "İrade varsa bir yol da vardır" yazılı ikinci not da 240 bin dolara (895 bin lira) alıcı buldu.

Notları satan kişinin kuryenin yeğeni olduğu belirtildi. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Etiketler: kudüs, Japonya, Albert Einstein
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