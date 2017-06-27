Eide'den Kıbrıs Konferansı yorumu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yarın başlayacak Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için "en büyük şans" olduğunu, ama "son şans" olmadığını söyledi