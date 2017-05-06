Egyptair kazasıyla ilgili önemli gelişme

Geçen yıl mayıs ayında Akdeniz'e düşen Egyptair yolcu uçağında bomba izi bulunmadığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa adli makamlarının, kazada hayatını kaybeden 8 Fransız vatandaşının cesetleri üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir bomba kalıntısı bulunamadı.

Egyptair'in A320 tipi yolcu uçağı 19 Mayıs 2016'da, Yunanistan'ın Girit adası ile Mısır arasında Akdeniz'e düşmüş, olayda 15'i Fransız 66 kişi hayatını kaybetmişti.

Mısırlı yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin cesetlerini ailelerine ocak ayında vermişti.

Fransa'ya gönderilen cesetlerden 8'i üzerindeki incelemeyi 3 adli yetkilinin yaptığı bildirildi.

Yapılan incelemenin sonuçları, olayın bir terör eylemi olmadığını ortaya koymuş oldu.

Olayın sorumluluğunu hiçbir terör örgütü üstlenmemişti.

Kazaya, uçakta meydana gelen bir mekanik problemin yarattığı yangının sebep olduğu tahmin ediliyor.

Mısırlı yetkililer, henüz kabin ve uçuş ses kayıtlarını başka ülkelerle paylaşmadı.