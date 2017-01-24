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Ebu Zeyd: Uygulama istiyoruz

Astana'da gerçekleşen Suriye görüşmeleriyle ilgili açıklama yapan Muhaliflerden Ebu Zeyd, Rusya'nın ateşkes ile ilgili adımı olduğuna ama bu konuda netlik istediklerini söyledi.

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Ebu Zeyd: Uygulama istiyoruz

Astana'da Suriye konulu görüşmelere katılan muhalifler adına açıklama yapan Usame Ebu Zeyd, Rus heyet ile dün yapılan görüşmelere değinerek, Rusya'dan ateşkes konusunda adım atacaklarına dair taahhüt aldıklarını söyledi.

'Uygulama istiyoruz'

"Biz yalnızca sözleri değil uygulamaları bekliyoruz." diyen Ebu Zeyd, bugün de 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin kalıcılaştırılması için görüşmelere devam edeceklerini belirtti.

Ebu Zeyd, "Şu ana kadar sonuç bildirisinin taslağı üzerine tartışmalar oldu. Biz taslağı görmedik. Bize iletilmedi. Dolayısıyla resmi şekilde elimize geçene kadar konuşamayız. Sosyal medyaya sızdırıldığına göre, o metin bizim için nihai bildiri değildir." değerlendirmesinde bulundu.

'Somut adımlar gerekli'

"Türkiye, Rusya ve Kazakistan, toplantının başarıya ulaşması için ne gerekiyorsa yapıyorlar." ifadesini kullanan Ebu Zeyd, "Başarı için somut adımların atılması gerekiyor. Bunun önündeki en büyük engel, rejimin ülkenin farklı yerlerinde ateşkes ihlallerini sürdürmesi ve halkı tehcir etmesi. Özellikle Barada Vadisi gibi yerlerde halk, 'Sizi İdlib'e göndereceğiz' tehditlerine maruz kalıyor." diye konuştu.

Toplantının uzayıp uzamayacağı sorulan Ebu Zeyd, "Biz hedef uğruna buraya geldik. Uzayıp uzamayacağı garantör ülkelerin inisiyatifinde. Bizim için önemli olan hedefimizi elde etmek." dedi.

Astana toplantısı, Suriye’de 6 yıllık iç savaşta askeri muhalefet, rejim, İran ve Rusya’nın ilk kez uluslararası bir toplantıda bir araya gelmesi açısından önem taşıyor. 

Etiketler: Astana, suriye, Esed Rejimi, muhalifler, suriye sorunu, ebu zeyd
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