Ebu Seyyaf liderlerinden Sahiron beyaz bayrağı çekti

Batı Mindanao Komutanlığından Tümgeneral Carlito Galvez, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Sahiron'un "artık yaşlandığı" gerekçesiyle yetkililere teslim olmak istediğini söyledi.

Sahiron'un ABD ya da başka bir ülkeye verilmeme şartıyla Filipinler makamlarına teslim olacağını belirten Galvez, bu kararın, Sulu'daki Müslüman liderler aracılığıyla iletildiğini bildirdi.

Ayrıca Galvez, Sahiron'un teklifinin örgüte yapılan şiddetli askeri operasyonlar sonrası geldiğini aktardı.

Sahiron'un, 1990'lı yılların sonunda örgüt tarafından rehin alınan Amerikan vatandaşı Jeffry Schilling nedeniyle ABD makamlarının dikkatini çektiği biliniyor.

Hem ABD hem de Filipinler, bombalı saldırı, adam kaçırma ve kafa kesme gibi terör faaliyetlerinden, Ebu Seyyaf'ı terör listesine almıştı.

Örgüt, son bir yıl içinde milyon dolarlık fidye talebine karşılık bulamadığı için bir Alman ve iki Kanada vatandaşını infaz etmişti.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Yakın dönemde DEAŞ'a bağlılığını ilan eden örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirme" emri vermişti.