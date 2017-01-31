E-ticaret devinden Trump'a tepki

Amerikalı e-ticaret devi Amazon’un İcra Kurulu Başkanı (CEO) Jeff Bezos, mültecilerin ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişinin sınırlanmasına karşı olduklarını ve yasal seçenekleri incelediklerini belirtti.

Bezos, Amazon çalışanlarına gönderdiği elektronik postada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak, İran, Libya, Suriye, Sudan, Somali ve Yemen’den gelenlerin ülkeye girişini engelleyen ve mülteci programını durduran kararını eleştirdi.

"Biz bu başkanlık kararnamesini desteklemiyoruz"

ABD’nin farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen göçmenlerden oluştuğunu vurgulayan Bezos, yazdığı metinde “Biz bu başkanlık kararnamesini desteklemiyoruz. Washington’daki kamu politikaları ekibimiz yönetimdeki üst düzey yetkililere ulaşarak muhalefetimizi açıkça iletti. Ayrıca, her iki partinin Kongre liderlerine ulaştık ve yasal seçeneklerimizi inceledik.” ifadelerine yer verdi.

Trump’ın kararnamesine karşı dava açılmasına yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı kaydeden Bezos, Amazon’un merkezinin konumlandığı Washington eyaletinin Başsavcısı Bob Ferguson’a destek vereceklerini kaydetti.

Amazon'dan önce Facebook, Google, Netflix, Uber, Lyft, Ford, Starbucks ve Goldman Sachs gibi dev şirketler de kararı eleştirmiş ve mültecileri destekleyen girişimlerde bulunacaklarını açıklamıştı.