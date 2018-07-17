e-ticaret devi Amazon'un çalışanları grevde

ABD'den sonra en fazla Amazon kullanıcısının bulunduğu Almanya'da çalışanlar, iş koşullarının iyileştirilmesini ve sözleşme şartlarının düzeltilmesi amacıyla iş bırakacak. Şirketin İspanya ve Polonya'daki çalışanları da aynı sebeplerden ötürü halihazırda grev yapıyor.

Prime Day gününe denk geliyor

Grev, Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği ve "Prime" üyesi kullanıcılarına milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day" gününe denk geliyor.

Amazon'dan yapılan açıklamada, Almanya genelindeki 12 bin çalışandan bir kısmının söz konusu iş bırakma eylemine katılacağını ve bunun, Prime Day satışlarını etkilemeyeceği bildirildi.

Şirket, kadrolu personelin saat başı 12, 22 euro kazandığını, dolayısıyla rekabetçi çalışma ortamına sahip olunduğunu açıkladı.

Amazon'un sahibi servetini artırdı

Forbes'in hazırladığı "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre, Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un serveti 1,2 milyar dolar artarak, 150,2 milyar dolara ulaştı.

Jeff Bezos'un servetinin artış göstermesinde Amazon'un hisselerinin yeni bir rekor kırması etkili oldu.

Dün Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da Amazon'un New York borsasındaki hisse başına değeri yüzde 1 artışla 1.831 dolara tırmanarak şirket tarihindeki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Söz konusu saatte piyasa değeri 888 milyar dolara yükselen Amazon, 940 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor.

Amazon'un hisseleri en son perşembe günü rekor kırmıştı.

Kaynak: Reuters, Euronews