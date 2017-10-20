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Duterte'den AB'ye: İç işlerimize karışmayın

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, batılı devletlerden ülkesinin iç işlerine karışmamalarını istedi.

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Duterteden ABye: İç işlerimize karışmayın

Başkent Manila'da düzenlenen bir ASEAN Forumu öncesinde konuşan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte batılı devletlerden ülkesinin iç işlerine karışmamalarını istedi.

Duterte, "İradenizi bize zorla kabul ettirmeye çalışmayın. Bize öğüt vererek egemenliğimizi ihlal etmeyin." dedi.

Filipinler'de yapılanların bu ülkelerin hoşuna gitmiyor olabileceğini söyleyen Duterte, Filipinler'deki uyuşturucu sorununu çözebileceklerini düşünüyorlarsa bu mücadeleyi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yürütmesine izin vereceğini belirtti.

Duterte'nin geçen yıl haziranda göreve gelmesinden bu yana ülkede yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç" işlemekle itham ediyor.

OHAL sürecek

Diğer yandan Duterte, Mindanao eyaletindeki olağanüstü halin bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceğini söyledi.

Örgütün elebaşlarından Mahmud Ahmed'in öldürüldüğünü doğrulayan Duterte, "Herkes olağanüstü halin ne zaman sona ereceğini soruyor? Son terörist öldürülünceye kadar sonlanmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: filipinler ohal, Filipinler, Duterte, Avrupa Birliği, asean, AB ülkeleri
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