  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Duterte ile görüşen Trump: Çok iyi bir ilişkimiz var

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile görüşmesiyle ilgili, "Çok iyi bir ilişkimiz var, çok başarılı geçti." dedi.

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Duterte ile görüşen Trump: Çok iyi bir ilişkimiz var

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 31. Liderler Zirvesi'ne katılmak için Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan ABD BaşkanıTrump, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile Uluslararası Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

İki lider, basına kapalı toplantının ardından medya mensuplarına yaptığı açıklamada görüşmenin iyi geçtiğini belirtti.

Filipinler’de bulunmaktan memnun olduğunu ifade eden Trump, "Çok iyi bir ilişkimiz var, çok başarılı geçti. Bugün başka liderlerle de birçok görüşmemiz oldu. ASEAN toplantıları, Filipinliler ve başkan tarafından çok güzel organize edilmiş. Burada bulunmaktan keyif aldım, hava çok güzel." diye konuştu.

Trump, insan hakları ihlalleri sorularını cevapsız bıraktı

Öte yandan Trump’ın, gazetecilerin Filipinler’de uyuşturucu operasyonlarındaki yargısız infaz ve insan hakları ihlalleri konusunun görüşmede gündeme gelip gelmediği yönündeki ısrarlı sorularını cevapsız bırakması dikkati çekti.

Duterte, Trump ile Vietnam’daki görüşmesinin ardından yerel basına yaptığı açıklamada, ülkesinin iddia edildiği gibi yargısız infazda bulunmadığını, bu nedenle konunun görüşmede gündeme geleceğini düşünmediğini ifade etmişti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yönünü belirlemesi beklenen görüşmede, söz konusu konunun konuşulup konuşulmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Duterte, Filipinler, abd, Trump, asean
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