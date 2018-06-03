Duterte: Cehenneme kadar yolu var

Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcisi Diego Garcia, Filipinler'de yargı bağımsızlığının tehlike altında olduğunu söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, BM gözlemcisini sert sözlerle eleştirdi.

Duterte, kimsenin ülkesinin içişlerine karışmamasını istediğini söyledi.

"Garcia'nın pozisyonunu tanımıyorum. Birileri ona içişlerimize karışmamasını söylesin. Cehenneme kadar yolu var."

Garcia dün, Duterte'nin yaptığı açıklamalarla tüm yargı mensuplarını etki altına aldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA