Duterte, binlerce protestocuya meydan okudu

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, iki saat süren ulusa sesleniş konuşmasının ardından Temsilciler Meclisi'nin önünde toplanan protestocularla seslendi.

Duterte, Quezon şehrindeki Temsilciler Meclisi'nde iki saat süren ulusa sesleniş konuşmasının ardından, hükümet ile Filipinler Komünist Partisinin (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) ve CPP'nin siyasi kanadı Ulusal Demokratik Cephe (NDF) arasındaki barış görüşmelerinin devam etmesini talep eden binlerce protestocunun karşısına çıktı.

"Barış istiyoruz" sloganları atan kalabalığa seslenen Duterte, pek çok kez sözünün kesilmesi üzerine, "Öncelikle susun. Böyle davrandığınız sürece sizinle yüz yüze gelmek istemiyorum. Burada bana bağırabilir, bana saygısızlık yapabilirsiniz ancak bu sizinle son konuşmam olur." dedi.

Güvenlik önlemleri altında yaklaşık 10 dakika protestoculara hitap eden Duterte, göstericileri karşılıklı saygıya davet etti.

İkinci kez düzenlediği ulusa sesleniş konuşmasında, NPA militanı olduğu sanılan kişiler tarafından geçen hafta devlet başkanlığı güvenlik konvoyuna düzenlenen saldırıya sert tepki gösteren Duterte, protestoculara, kendisine pusu kurarak barış görüşmelerini sürdüremeyeceklerini belirtti.

Mindanao eyaletinde ilan edilen sıkıyönetimin yıl sonuna kadar uzatılması konusuna da değinen Duterte, Marawi kenti militanlardan temizlenene kadar sıkıyönetimin sona ermeyeceğini kaydetti.

Binlerce kişinin katıldığı protestoda, solcu göstericiler, Duterte'nin kuklasını taşıdı.

Duterte'nin geçen hafta, Cagayan de Oro'ye yapacağı ziyaret öncesinde, bölgeye hareket eden Başkanlık Güvenlik Grubu (PSG) konvoyu, Kuzey Cotabato kentindeki Arakan ile Davao bölgeleri arasındaki kontrol noktasında asker kıyafeti giyen ve NPA militanı olduğu sanılan kişilerce durdurulmuştu.

Güvenlik güçlerinin durumu fark etmesi üzerine iki taraf arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirmiş, en az 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Filipinler hükümeti de devam eden saldırılar nedeniyle komünist isyancı liderlerle bu ay içinde Avrupa'da yapılması planlanan görüşmelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Kongre, hafta sonu, Duterte'nin talebi üzerine Mindanao eyaletinde sıkıyönetimin yıl sonuna kadar uzatılmasına karar vermişti.