  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Duterte 6 aylık ateşkesi sonlandırdı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, komünist isyancılarla altı aydır süren ateşkesi sona erdirdiğini bildirdi.

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Duterte 6 aylık ateşkesi sonlandırdı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, komünist isyancılarla altı aydır süren ateşkesi sona erdirdiğini bildirdi.

Duterte, Kuzey Cotabato kentinde yaptığı açıklamada, komünist isyancıların, hükümeti, siyasi tutukluları serbest bırakma konusunda başarısız olmak ve isyancıların kontrolündeki bölgeleri ihlal etmekle suçlayarak tek taraflı ateşkesi sona erdireceğini bildirmesinin ardından hükümetin de ateşkesi sona erdirdiğini açıkladı.

Ayrıca Duterte, isyancıların askerlere yönelik yeni saldırılarının ardından orduya müdahaleye hazır olma çağrısında bulundu.

Barış görüşmelerini teşvik amacıyla geçen yıl isyancıların liderlerini serbest bıraktığını hatırlatan Duterte, gerillaların 400 tutuklunun salıverilmesi gibi taleplerini artırarak güvenlik güçlerini üzdüğünü söyledi.

"Bu topraklarda onlarla barış olmayacak." diyen Duterte, "Askerlere, 'kamplarınıza dönün, tüfeklerinizi temizleyin ve çatışmaya hazır olun' talimatı verdim." ifadesini kullandı.

Etiketler: filipinler devlet başkanı, Rodrigo Duterte, komünist isyancılar, ateşkes iptali
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