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Düsseldorf Havalimanı'nda Türk yolcular köpeklerle arandı

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda İstanbul'dan gelen yolcuların valizleri polis köpekleriyle arandı.

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Düsseldorf Havalimanında Türk yolcular köpeklerle arandı

Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülere göre, Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferiyle İstanbul'dan Düsseldorf'a gelen yolcuların valizleri polis köpeklerine koklatılıyor ve bazı yolcular bu durumdan rahatsız oluyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabında bu görüntüleri paylaşarak polisin bu uygulamasına tepki gösterdi.

Yeneroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Ne konuklar, ne de vatandaşlar köpeklerle karşılanır! Bu zorbalık Almanya için utançtır ve hemen sonlandırılması gerekir! Türk-Alman ilişkileri bu anlayışla normale dönmez! Bu tutumlar hiçbir zaman güvenlik sağlamayacağı gibi güvensizliği de artırır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce de benzer bir olay Münih Havaalanında yaşanmış, Türkiye'den gelen yolcular polis köpekleriyle aranmıştı. Kısa süre sonra Türkiye, Almanya'dan gelen yolcuları da köpekle arayarak karşılık vermişti.

AA

Etiketler: almanya, Düsseldorf Havalimanı, köpekle arama
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