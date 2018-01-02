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Buradasınız : » » 'Dünyanın zirvesi'ne yalnız tırmanmak artık yasak

'Dünyanın zirvesi'ne yalnız tırmanmak artık yasak

Çin ve Nepal arasında bulunan Everest'e tek başına tırmanan dağcılara Nepal'den yasak geldi.

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Dünyanın zirvesine yalnız tırmanmak artık yasak

Kyodo ajansı, Nepal'in, kaza sayısını azaltmak için dağcılık mevsiminin ilkbaharda başlamasıyla Everest dahil ülkedeki dağlara yalnız başına tırmanmayı yasakladığını duyurdu.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemelere göre, görme engelliler ve iki uzvu eksik olanlar dağlara tırmanamayacak.

Yeni kurallar, güvenliği sağlamanın yanı sıra Şerpa kılavuzlarının istihdamını artırmayı amaçlıyor.

Yasak, bazı profesyonel dağcıların ve fiziksel engellilerin eleştirisine neden oldu.

8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: nepal, Himalaya, everest
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