  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Dünyanın seyahat için en güvenli yeri 'Hong Kong'

Dünyanın seyahat edilebilecek en güvenli yeri Çin'in Özel İdari Bölgesi Hong Kong oldu. Honduras ise seyahat için en tehlikeli ülkesi olarak ilan edildi.

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Dünyanın seyahat için en güvenli yeri Hong Kong

Online bir güvenlik şirketi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Çin'in Özel İdari Bölgesi Hong Kong, seyahat için en güvenli yerler sıralamasında birinci geldi.

Kişiler ve şirketler için halka açık güvenlik bilgilerinin sorgulanabildiği backgroundchecks.org sitesi, turistler için 121 ülke ve bölgeyi güvenlik açısından değerlendirdi.

Suç oranları, seyahat uyarıları, doğal afet olasılıkları ve turizm sektörünün rekabet gücü ile sürdürülebilirliği gibi faktörleri göz önüne alan değerlendirme sonucu Hong Kong, dünyanın en güvenli bölgesi oldu.

Singapur ikinci sırada

Günün herhangi bir saati herkesin Hong Kong sokaklarında korkusuzca yürüyebileceğine işaret edilen listede, ikinci sırayı Singapur aldı.

Hong Kong ve Singapur'u, Japonya, İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, Norveç ve Avustralya izledi.

En tehlikeli ülke Honduras 

Listenin en alt sırasında yer alan Honduras, dünyanın seyahat için en tehlikeli ülkesi oldu.

Listede cinayet oranının 100 binde 59,1 ile dünyanın en yükseklerinden biri olduğu, çok sayıda suç çetesinin sokaklara hakim olduğu Honduras'ı El Salvador, Pakistan, Çad, Moritanya, Mali, Burundi, Nijerya ve Lesotho takip etti. 

AA

Etiketler: Dünyanın seyahat için en güvenli yeri, Hong Kong, Honduras
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