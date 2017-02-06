  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Dünyanın kesintisiz en uzun uçuşu yapıldı

Katar Hava Yollarına ait Boeing 777 yolcu uçağı, 16 saat 23 dakika ile dünyanın kesintisiz en uzun uçuşunu yaptı.

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Dünyanın kesintisiz en uzun uçuşu yapıldı

Katar Hava Yollarına ait Boeing 777 yolcu uçağı, 16 saat 23 dakika ile dünyanın kesintisiz en uzun uçuşunu yaptı.

Katar Hava Yolları, resmi sosyal medya hesabından, Doha’dan kalkan ve 10 zaman dilimini geçen yolcu uçağının 14 bin 535 kilometrelik mesafeyi 16 saat 23 dakikada kat ederek yerel saatle 07.25'te Auckland Havalimanı'na indiğini duyurdu.

Dünyanın en uzun uçuşunu 4 pilot ve 15 kabin görevlisiyle yapan uçak için havalimanında tören düzenlendi.

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, karşılama törenine katıldı ve Katar Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Akbar Al Baker’e plaket takdim etti.

McClay, direkt uçuşların iki ülke arasındaki ticaret ve turizme önemli katkı yapacağını söyledi.

Uçağın bugün Auckland’dan Doha’ya geri dönmek için havalanması bekleniyor. Dönüş uçuşunun rüzgarın durumuna göre 17 saat 30 dakika süreceği tahmin ediliyor. AA

Etiketler: Katar Hava Yolları, boeing, dünyanın en uzun uçuşu, uçak
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