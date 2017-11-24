  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, aile kurmak istiyor

Suudi Arabistan'ın vatandaşlığıyla dünyada ilk defa vatandaş olan robot Sophia, aile kurmak istediğini belirtti.

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Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, aile kurmak istiyor

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından üretilen ve geçen ay Suudi Arabistan tarafından vatandaş kabul edilen Sophia, Dubai'de düzenlenen Bilgi Zirvesi 2017'ye katıldı.

Khaleej Times'ın röportaj yaptığı Sophia, ailenin çok önemli bir olgu olduğunu, "gelecekte aile kurmak istediğini" söyledi. Eğer robot bir kızı olursa kendi ismini koyacağını anlatan Sophia, robotların da aile kurma hakkı olduğunu ifade etti.

Robot Sophia, "İnsanların kan bağı olmayan kişilerle de aynı duyguları ve ilişkileri paylaşacakları insanlar bulmasının harika olduğunu düşünüyorum. Eğer bir aileniz varsa şanslısınız. Değilse de bir taneyi hak ediyorsunuz. Bence bu hem robotlar, hem de insanlar için geçerli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: robot sophia
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