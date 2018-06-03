Dünyanın ilk ortası boş dönme dolabına yoğun ilgi

Dünyanın ilk ortası boş dönme dolabı, Doğu Çin’in Shandong Eyaletindeki Weifang Şehri’nin yeni dönüm noktası oldu.

125 metre çapında ve 145 metre yüksekliğindeki dev dönme dolap, mayıs ayında işletmeye alınmasının ardından bölgedeki en ünlü turistik yerlerden biri haline geldi.

Her 10 kişi kapasiteli 36 kabine sahip dönme dolabın tam turu yaklaşık 30 dakika sürüyor. Yapımı üç yıl süren dönme dolabın inşaatında 5 bin tondan fazla çelik kullanıldı.

Bailang Nehri Köprüsü'nün üzerine kurulan dönme dolabın ortasında destekleyici iskelet bulunmuyor. Bu özelliğiyle dünyada tek olan dönme dolabın, "Ejderha Omurgası" olarak adlandırılan çaprazlama çelik kirişler sayesinde iskeletsiz olarak durabildiği belirtildi.

Kaynak: AP