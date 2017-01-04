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Dünyanın en yüksek ikiz kulesi inşaa edilecek

Çinli iki şirket, Kamboçya'da dünyanın en yüksek ikiz kulelerini yapmak üzere anlaşma imzaladı.

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Dünyanın en yüksek ikiz kulesi inşaa edilecek

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü'nün haberine göre, Great Wall International ve Wuchang Shipbuilding Industry Group Co. Ltd. tarafından kurulan konsorsiyum, başkent Phnom Penh'deki inşaatın ihalesini 2,7 milyar dolarlık teklifle kazandı.

Kamboçya ve Makao'dan birer şirketin konsorsiyuma destek verdiği projenin bu yılın sonuna doğru başlayıp 2022'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

452 metre ile halen dünyanın en yüksek ikiz kuleleri olan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Petronas'tan 108 metre daha yüksek olacak gökdelenler, lüks otel, iş merkezi, rezidans, AVM ve yaşam komplekslerini kapsıyor.

Etiketler: Kamboçya, ikiz kule, dünyanın en uzun kulesi, çinli şirket
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