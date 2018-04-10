Dünyanın en yaşlı erkeği Japonya'dan

Kyodo ajansının haberine göre, Aşoro'da 25 Temmuz 1905'te dünyaya gelen Nonaka'yı ailesiyle yaşadığı Hokkaido'daki evinde ziyaret eden Guinness Dünya Rekorları yetkilisi, "dünyanın en yaşlı erkeği belgesini" verdi.

Eşi 1992'de ölen, 2 oğlu ve 3 kızı bulunan Nonaka, belgesini alırken gülümseyerek zafer işareti yaptı ve Guinness yetkilisine teşekkür etti.

Tekerlekli sandalye kullanan Nonaka'nın özel bakıma muhtaç olmadığı, her sabah gazete okuduğu, sumo müsabakalarıyla dizi izlemekten hoşlandığı belirtildi.

Torunu Yuko, büyük babasının haftada bir kaplıcaya gitmeyi sevdiğini, tatlılara düşkün olduğunu söylerken diğer torunu Koki Kurohata da Nonaka'nın zihninin berrak olduğunu ifade etti.

Guinness'e göre, Nonaka'dan önce dünyanın en yaşlı erkeği olan İsrailli Yisrael Kristal, geçen ağustosta 113 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA