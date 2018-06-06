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Dünyanın en uzun uçuşuna hazırlanıyorlar

Singapur Havayolları, New Jersey'nin Newark şehrinden Singapur'a aktarmasız uçmaya hazırlanıyor.

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Dünyanın en uzun uçuşuna hazırlanıyorlar

CNBC'de yer alan habere göre, dünyanın en uzun uçuşu olacak yolculuk, Airbus A350-900 ile 11 Ekim'de yapılacak. Güzergah boyunca 16 bin 700 kilometrelik yol katedilecek.

Lüks süitler ve servisleriyle tanınan havayolu şirketi, 2013 yılına kadar devam ettirdiği Singapur-Newark arası uzun uçuşunu, yüksek yakıt maliyeteri sebebiyle iptal etmişti ve o tarihten itibaren New York'a uçuşlarını Frankfurt üzerinden gerçekleştiriyordu.

En uzun yolculuğun yapılacağı uçaklarda daha yüksek tavanlar, daha büyük pencereler, ekstra geniş bir gövde, 13 inçten fazla monitör yer alacak. 67 businness ve 94 ekonomi sınıfı koltuk olacak.

Etiketler: Singapur Havayolları, dünyanın en uzun uçuşu
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